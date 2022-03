© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Mosca ha introdotto il divieto di vendita allo scoperto in euro sui mercati valutari e azionari, come si legge sul sito web della piattaforma di scambi. Dal 28 febbraio la Borsa di Mosca ammette contrattazioni sono sui mercati valutari e monetari, mentre gli scambi sui mercati azionari riprenderanno non prima del 9 marzo. (Rum)