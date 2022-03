Ucraina: Associazione romeni in Italia e Salvamamme, sabato partirà un autoarticolato di aiuti lungo 20 metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 5 marzo, alle ore 12.30 dall'area parcheggio Lungotevere Pietra Papa adiacente alla rotatoria di via Enrico Fermi, partirà per l'Ucraina un autoarticolato lungo circa 20 metri carico di aiuti per la popolazione, scatole di alimenti, prodotti per l'igiene, vestiario, medicinali da banco. Ogni pacco è contrassegnato, rispetto al contenuto, in doppia lingua, italiano e ucraino. Lo riferisce un comunicato stampa. Una grandissima operazione nata dall'appello dell'Associazione romeni in Italia, che si occuperà del trasporto, e Salvamamme che, grazie alla sua rete, ha raccolto le ingenti quantità di beni. Hanno aderito alla raccolta, di fronte ad inimmaginabili orrori che nessuno mai avrebbe potuto pensare, il Forum Terzo settore Lazio e Roma BPA- Mamma Roma e i Suoi Figli Migliori. Grazie ad un enorme lavoro che ha coinvolto centinaia di volontari, mobilitati in pochissimi giorni, e alla sensibilità di migliaia di commossi cittadini romani, si è realizzato un risultato incredibile. Sono 1300 gli scatoloni pronti a partire, ma sono presenti nella nuova sede di Salvamamme, messa a disposizione da Croce Rossa Italiana, anche tanti altri già approntati per le partenze successive. (segue) (Com)