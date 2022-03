Ucraina: Associazione romeni in Italia e Salvamamme, sabato partirà un autoarticolato di aiuti lungo 20 metri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da martedì sarà attivo un punto informativo e di supporto Italo-Ucraino per dare sostegno ai profughi arrivati in Italia ed accogliere, se possibile, le richieste delle necessità di quelli rimasti in patria, che andrà a confluire nella rete sociale di solidarietà strutturata dal Comune di Roma e dall'Assessore Barbara Funari, che, tra le tante autorità invitate, ha confermato la sua presenza alla partenza degli aiuti, unitamente al Presidente del XI Municipio, Gianluca Lanzi. Grazie all'assessore Sabrina Alfonsi sempre sabato in un'altra spedizione partiranno i sacchi richiesti per il contenimento di salme delle vittime. Nei prossimi giorni, con l'appoggio della Commissione delle Elette per le Pari Opportunità del Comune di Roma, partirà un camion Nursery che cercherà di soccorrere, su richiesta pervenuta dagli istituti ucraini, i bambini evacuati dalle zone più colpite. Grande è stata la partecipazione degli enti e delle associazioni, tra cui quelle dei motociclisti, che saranno ringraziati sulle pagine social dell'Associazione Salvabebè Salvamamme. (Com)