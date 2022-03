Speciale energia: sospeso transito forniture attraverso il gasdotto Jamal-Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sospeso il pompaggio di gas attraverso il gasdotto Jamal-Europa dalla Russia alla Germania. E' quanto emerge dai dati dell'operatore tedesco di trasporto del gas Gascade e dalla piattaforma Gsa. Stando a quanto riferito la società russa Gazprom, il monopolista dell'export di gas russo attraverso le reti di gasdotti, ha prenotato una capacità di transito per l'infrastruttura Jamal-Europa per un importo di circa 750 mila metri cubi all'ora rispetto ai 3,7 milioni di metri cubi proposti, quasi il 20 per cento della fornitura totale. (Geb)