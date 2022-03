Speciale energia: Serbia, governo stabilisce dei limiti alle tariffe del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha approvato un decreto sulla limitazione temporanea del prezzo del gas. Lo riferisce una nota dell'esecutivo, precisando che è stata anche approvata una misura per la compensazione delle differenze di prezzo del gas naturale acquistato dalle importazioni e di quello prodotto in Serbia. Il decreto ha come obiettivo quello di garantire un approvvigionamento sicuro a tutela dell'economia e dei cittadini che utilizzano questa fonte di energia. Il governo ha inoltre deciso di formare dei gruppi di lavoro per monitorare la situazione del mercato economico e finanziario e garantire una fornitura stabile e continua di cibo ed energia. (Seb)