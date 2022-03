Sardegna: tecnologie all'avanguardia per il nuovo laboratorio analisi del Brotzu di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un open space di 300 metri quadri dotato di tecnologie di ultima generazione. È il nuovo CoreLAB, la struttura in cui si concentra l’attività del Laboratorio Analisi dell’Azienda di rilevanza nazionale e alta specializzazione (Arnas) G. Brotzu. Inaugurato questa mattina, il CoreLab, completamente riorganizzato negli spazi, è da oggi il primo laboratorio in Sardegna dotato di un sistema di automazione ‘Power Express’, completamente integrato in tutte le fasi del lavoro, che permette di analizzare i campioni (fino a 1.200 per ora) in tempi più rapidi rispetto al passato. “Le strutture del Brotzu – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas – sono strategiche non solo per la città di Cagliari e per il sud Sardegna, ma per tutta l’Isola. Nel Laboratorio analisi è stato realizzato un ammodernamento atteso da tempo. Parliamo di una struttura che svolge un lavoro fondamentale perché il 90 per cento della sua attività è legata alla diagnostica di due importantissimi ospedali come il San Michele e il Businco”. (segue) (Rsc)