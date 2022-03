Sardegna: tecnologie all'avanguardia per il nuovo laboratorio analisi del Brotzu di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove tecnologie sono state integrate nel CoreLAB attraverso un service assegnato con un bando per la fornitura delle attrezzature fino al 2027, per un investimento complessivo di 6,9 milioni di euro. Nel 2021 il Laboratorio analisi dell'Arnas, dove lavorano 85 operatori (70 del San Michele e 15 del Businco) ha eseguito 4,7 milioni di esami, 1,2 milioni in più rispetto al 2020. “Non solo vantaggi sul piano sanitario. In questo ammodernamento l'Arnas – ha dichiarato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – ha posto particolare attenzione, sin dalla fase di progettazione, ad alcuni importanti elementi come il benessere degli operatori che lavorano all'interno della struttura e l'impatto ambientale, massimizzando il risparmio energetico e diminuendo i consumi d'acqua. Inoltre la depurazione dei reflui ora avviene direttamente nel laboratorio, questo elimina la necessità di stoccare le acque in contenitori per il successivo trattamento, con conseguente abbattimento dei costi”. (Rsc)