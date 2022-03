Milano: Sardone (Lega), pedonalizzazione Corso Buenos Aires penalizza tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la ciclabile di Corso Buenos Aires, soprannominata 'della discordia' perché è riuscita a far insorgere tutti, automobilisti, ciclisti e commercianti a causa della sua pericolosità, il Municipio 3, a guida centrosinistra, ha fatto un primo passo verso la pedonalizzazione temporanea della grande arteria attraverso l'uso dei pilomat, inserito nel piano triennale delle opere 2023-2025". Lo comunica in una nota a riguardo il consigliere comunale della Lega Silvia Sardone. "Seguendo - aggiunge -, nei fatti, ciò che il sindaco Sala e l'assessore Grandi hanno annunciato a parole nei mesi scorsi. I deliri della sinistra non si fermano mai, purtroppo, e vanno a penalizzare tutti coloro che non vogliono piegarsi alla dittatura green della bicicletta o del monopattino". "Ma come si può solo pensare di pedonalizzare uno dei corsi principali della città, chiudendolo al traffico ed eliminando i residui parcheggi per i residenti di Porta Venezia e zone limitrofe? I danni targati Pd sulla mobilità sono sotto gli occhi di tutti ma nonostante ciò gli ultras dell'ecologismo di facciata insistono imperterriti sulla loro strada. Anziché occuparsi delle priorità, vedi la sicurezza urbana ormai ai minimi storici, pensano a demonizzare le auto facendogli una guerra ideologica e senza senso", conclude Sardone. (Com)