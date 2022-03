Lazio: Cangemi (Lega), donne in uniforme rappresentano elevato contributo a vita Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, ha partecipato all'incontro "I diritti delle donne - le forze armate e le forze dell'ordine sempre più rosa", organizzato dall'Aispis presso la sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio. "L'incontro di oggi, per le tematiche trattate, anticipa ampiamente la festa dell'8 marzo. Affrontare il discorso della presenza femminile nelle Forze Armate e nelle Forze dell'Ordine, oggi, vuol dire constatare l'elevato contributo che le donne sono state in grado di dare a questi ambiti della vita della Repubblica nel corso degli anni - dichiara in una nota Cangemi -. Oggi parliamo di una realtà evidente, concretizzata e radicata: nelle Forze Armate, ad esempio, le donne hanno accesso a ogni forma di impiego operativo, anche nei corpi speciali. E' un dato di fatto che nel Lazio l'amministrazione penitenziaria sia pressoché al femminile, considerato che la direzione delle carceri sia prevalentemente affidata alle donne. E' un percorso importante di parità, che probabilmente si sarebbe dovuto intraprendere prima. L'auspicio è che si possa smettere presto di parlare di 'rappresentanza femminile' e iniziare a parlare di 'normalità'. Contro ogni forma di distinzione di genere", conclude Cangemi.(Com)