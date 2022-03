Ucraina: Stoltenberg, cambio radicale in rapporti tra Nato e Russia ma noi pronti a diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Nato e la Russia sono cambiate radicalmente, ma gli alleati sono impegnati a mantenere aperti i canali diplomatici. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale Esteri. "I ministri hanno convenuto che le relazioni della Nato con la Russia sono cambiate radicalmente a lungo termine. Ma rimaniamo impegnati a mantenere aperti i canali per la diplomazia e la de-escalation. Per evitare qualsiasi escalation involontaria, incomprensione o calcolo errato", ha detto Stoltenberg. "C'è una lezione che possiamo già trarre da questa crisi. Per mantenere le nostre nazioni al sicuro, abbiamo bisogno che il Nord America e l'Europa stiano insieme nella Nato, in solidarietà strategica. In questo momento pericoloso, nessun Paese e nessun continente può farcela da solo", ha sottolineato Stoltenberg. "Il presidente Vladimir Putin non è riuscito a dividerci" perché "la Nato è più unita, più determinata e più forte che mai", ha proseguito Stoltenberg. "Stiamo anche lavorando a stretto contatto con partner che la pensano allo stesso modo. Oggi siamo stati raggiunti dall'Unione europea, così come Finlandia e Svezia. In risposta all'aggressione russa, abbiamo deciso di rafforzare il nostro coordinamento e la condivisione di informazioni con Finlandia e Svezia. Entrambi i Paesi stanno ora partecipando a tutte le consultazioni della Nato sulla crisi. E questo pomeriggio mi unirò a una riunione dei ministri degli esteri dell'Ue per affrontare la crisi e la nostra risposta", ha specificato il segretario generale. (Beb)