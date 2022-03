Ucraina: Lo Russo (sindaco Torino), aderiamo a campagna Eurocities contro conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino aderisce alla manifestazione europea a favore dell’Ucraina il 12 marzo, un momento comune delle città, un grande abbraccio delle comunità per chiedere di far cessare le armi e interrompere le sofferenze inflitte al popolo Ucraino. Lo ha annunciato in una nota stampa il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, accolgiendo la proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella in qualità di presidente di Eurocities, che oggi ha lanciato l'iniziativa 'Cities stand with Ukraine' a Marsiglia, durante il summit europeo delle regioni e delle città organizzato dal Comitato delle regioni. (segue) (Rpi)