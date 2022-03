Ucraina: Stoltenberg, Nato chiede a Putin di fermare guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato chiede alla Russia e al presidente Vladimir Putin di porre fine alla guerra. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale Esteri. "La Russia sta effettuando un'invasione brutale e non provocata dell'Ucraina, che la Nato e il mondo intero condannano. Questa è la peggiore aggressione militare in Europa da decenni. Con le città sotto assedio. Scuole, ospedali ed edifici residenziali bombardati. Azioni spericolate intorno a una centrale nucleare la scorsa notte e molti civili uccisi o feriti", ha detto Stoltenberg. "È probabile che i giorni a venire siano peggiori. Con più morte, più sofferenza e più distruzione, mentre le forze armate russe portano armi più pesanti e continuano i loro attacchi in tutto il Paese", ha aggiunto spiegando che alla riunione di oggi si è unito il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e gli alleati gli hanno espresso la loro solidarietà. "La Russia sta pagando adesso quel prezzo" annunciato dagli alleati prima dell'invasione. "Questa è la guerra del presidente Putin", ha proseguito Stoltenberg. "Chiediamo al presidente Putin di fermare immediatamente questa guerra. Di ritirare tutte le sue forze dall'Ucraina senza condizioni e di impegnarsi in una vera diplomazia, ora", ha proseguito Stoltenberg. (Beb)