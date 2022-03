Ucraina: Stoltenberg, Nato non è parte conflitto ma ha responsabilità che non si intensifichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non fa parte e non vuole far parte del conflitto in Ucraina, ma ha la responsabilità di garantire che non si intensifichi e non si diffonda oltre. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale Esteri. "Gli alleati della Nato hanno intensificato il sostegno all'Ucraina, sostenendo l'aiuto a difendere il diritto all'autodifesa del Paese, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite", ha spiegato. "Abbiamo già rafforzato la nostra deterrenza e difesa, sulla terra, nell'aria e in mare. Gli alleati del Nord America e dell'Europa hanno inviato altre migliaia di truppe nella parte orientale dell'Alleanza. Stiamo schierando per la prima volta la Forza di risposta della Nato e abbiamo oltre 130 jet in massima allerta e oltre 200 navi dall'alto nord al Mediterraneo", ha specificato. "Continueremo a fare ciò che è necessario per proteggere e difendere ogni centimetro del territorio della Nato", ha sottolineato. "La Nato è un'alleanza difensiva. Il nostro compito principale è proteggere le nostre trenta nazioni. Non siamo parte di questo conflitto e abbiamo la responsabilità di garantire che non si intensifichi e non si diffonda oltre l'Ucraina. Perché sarebbe ancora più devastante e pericoloso, con ancora più sofferenza umana. La Nato non sta cercando una guerra con la Russia", ha precisato ancora. (Beb)