© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Duma di Stato della Federazione Russa, Vjaceslav Volodin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato l'Ucraina ed è stato evacuato in Polonia. Volodin lo ha scritto sul proprio canale Telegram, sostenendo che i deputati della Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino, non sono riusciti ad entrare nella residenza di Zelensky a Lviv. (Rum)