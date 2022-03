Ucraina: Zaia, siamo pronti al peggio, ci preoccupa la condizione del popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spero che ci siano dei pontieri, che la diplomazia vera abbia la meglio e che il tavolo di confronto sia proficuo. Auspico che i grandi del mondo intervengano per la pace. E’ solo un fatto di autorevolezza. Siamo pronti al peggio, ci preoccupa la condizione del popolo. Stiamo preparando piani di emergenza regionali, il Triveneto sarà la porta d’ingresso dei profughi ucraini. Sempre più saranno donne e bambini. Io sarò commissario per il Veneto”. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera.(Rev)