Speciale difesa: Ucraina, Letta, momento per Europa di fare passi avanti decisivi su energia e difesa

- Questo è il momento in cui l'Europa deve fare passi avanti decisivi sull'energia, sulla difesa e in materia economica e sociale. Lo ha detto il segretario del Pe, Enrico Letta, incontrando la stampa al Parlamento europeo. "Con la presidente (del Parlamento europeo Roberta) Metsola abbiamo parlato di questo momento molto particolare. Io le ho detto quello che penso e le ho portato la parola dei democratici italiani, che è quella di considerare che questo è il momento del grande passo in avanti dell'unità dell'Europa", ha detto. "Oggi l'Europa è unita come non mai, l'unità dell'Europa è fondamentale per fermare l'aggressione russa e Putin. Ma questo è anche il momento in cui l'Europa deve fare quei passi avanti decisivi sull'energia, sulla difesa, e passi avanti ulteriori in materia economica e sociale. Perché tutte le nostre opinioni pubbliche hanno capito che, da soli, i nostri singoli Paesi non sono in grado di reggere rispetto alle minacce di un mondo che sta cambiando e soltanto noi, tutti insieme europei, saremo in grado di reggere a queste minacce. Io credo che Putin oggi stia rappresentando una grande spinta l'unità dell'Europa e noi in questo momento dobbiamo fare quei passi avanti che sono fondamentali", ha sottolineato Letta. (Beb)