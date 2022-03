Speciale difesa: Polonia, portavoce governo, consideriamo agevolazione accesso ad armi per difesa civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco sta ponderando di facilitare l’accesso alle armi nel quadro della difesa civica. Lo ha detto il portavoce del governo, Piotr Muller, intervistato dall’emittente “Polsat News”. “Dobbiamo parlare dei dettagli ma la situazione in Ucraina mostra che il tema della difesa civica, ovvero della difesa del Paese non solo con l’ausilio dell’esercito, è particolarmente importante. Mi pare che dovremmo considerarla seriamente”, ha valutato Muller. Il portavoce ha comunque specificato che la questione dell’accesso alle armi è un progetto che può essere discusso nel prossimo futuro ma che non esige iniziative “qui ed ora”. (Vap)