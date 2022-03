Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri Kuleba, la Germania fornirà un nuovo lotto di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania fornirà all'Ucraina un nuovo lotto di armi per rafforzare la difesa contro la Russia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un briefing. "Questi sono mutamenti rivoluzionari, non dimentichiamo come abbiamo combattuto i tedeschi in modo che revocassero il divieto di fornitura", ha sottolineato il ministro. Precedentemente la Germania aveva inviato all'Ucraina un lotto di proiettili anticarro e sistemi di difesa aerea portatili (Manpads) Stinger. (Kiu)