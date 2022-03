Speciale difesa: Romania, ministro Difesa, rischiata la vita dei piloti alla guida di aerei Mig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- I militari romeni hanno rischiato la loro vita pilotando aerei Mig per il fatto che sono troppo vecchi. Lo ha affermato il ministro della Difesa romeno, Vasile Dincu, in una dichiarazione all'emittente televisiva "Digi24". Il ministro ha parlato a proposito degli incidenti aerei, in cui hanno perso la vita otto militari dopo lo schianto di due velivoli. Riguardo all'indagine, il ministro ha spiegato che "possiamo tener conto solo delle condizioni tecniche, del tempo, ovviamente, della gestione dell'azione. Sono tre le dimensioni su cui si svolge questa indagine". "Quello che possiamo fare ora è un'indagine corretta e il prima possibile, al fine di evitare che queste tragedie si ripetano ", ha detto Dincu. "Abbiamo rischiato la vita dei nostri piloti, dei nostri giovani che volano con questi aerei, perché non corrispondono alle missioni che servono oggi", ha detto Dincu, aggiungendo che "i fondi non hanno permesso l'ammodernamento di questi velivoli e le conseguenze sono ora visibili". Alla domanda se l'incidente aereo potesse essere correlato al conflitto tra Russia e Ucraina, Dincu ha risposto che "è assolutamente escluso, non ci sono prove e non ci sono circostanze che portino a questa conclusione. Sono tutti scenari di fantascienza". (Rob)