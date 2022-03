Speciale difesa: incontro vertici Aeronautica militare di Romania, Italia e Germania a Kogalniceanu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi dell'aviazione di Romania, Italia e Germania hanno avuto un incontro informale presso la 57ma base aerea di Mihail Kogalniceanu, nel sudest della Romania. Lo hanno riferito rappresentanti dell'aviazione romena in un messaggio su Facebook. Hanno partecipato il capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare romena, tenente generale Viorel Pana, l'omologo italiano, tenente generale Luca Goretti, e quello tedesco, tenente generale Ingo Gerhartz. I presenti hanno reso omaggio agli otto soldati che hanno perso la vita nei due incidenti aerei avvenuti mercoledì sera nella contea di Constanta. I capi di stato maggiore hanno discusso con i soldati dei Paesi che partecipano alle missioni che svolgono insieme in Romania. Durante l'incontro, i tre capi dell'Aeronautica militare hanno affrontato le questioni relative al dispiegamento della missione di pattugliamento aereo rafforzato, che il distaccamento tedesco dovrà svolgere in collaborazione con il distaccamento italiano in Romania. (Rob)