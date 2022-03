Speciale difesa: Ucraina, ministro Economia tedesco Habeck, non invieremo truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non invierà truppe in Ucraina perché questo Paese non è parte della Nato. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. L'esponente dei Verdi ha evidenziato che la Germania contribuisce alla legittima difesa dell'Ucraina dall'aggressione russa con la fornitura di armi a Kiev. Habeck ha, infine, definito l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia una violazione del diritto internazionale. (Geb)