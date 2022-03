Speciale difesa: Sudan-Russia, numero due Consiglio sovrano, base russa sul Mar Rosso rientra negli interessi di Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudan non hanno nulla da obiettare all'istituzione di una base militare russa sul Mar Rosso, se ciò è nell'interesse del Sudan. Lo ha ribadito il vicepresidente del Consiglio sovrano, Mohamed Hamdan Daglo "Hemetti", di ritorno da Khartum dopo una visita di sei giorni a Mosca che è coincisa con l'invasione russa dell'Ucraina. Parlando ai media sudanesi al termine della sua visita, Hemetti ha affermato che il Sudan pone al primo posto i suoi interessi per quanto riguarda la base russa che dovrebbe sorgere a Port Sudan. “Abbiamo 730 chilometri lungo il Mar Rosso. Se un Paese vuole aprire una base ed è nel nostro interesse e non minaccia la nostra sicurezza nazionale, non abbiamo problemi a trattare con nessuno, russo o no", ha affermato Hemetti citato dal quotidiano "Sudan Tribune". “La decisione su questo tema è nelle mani del ministro della Difesa. Quindi, non è sotto la mia responsabilità. Ma se c'è qualche beneficio dalla (realizzazione della) base, oltre al suo impegno per la responsabilità della comunità, per il popolo del Sudan orientale, non ci opponiamo alla sua istituzione”, ha detto, confermando che durante il suo soggiorno a Mosca ha concordato con i funzionari russi di riattivare tutti gli accordi bilaterali firmati dai due Paesi. "Non abbiamo problemi se questa (base) non minaccia la nostra sicurezza nazionale", ha aggiunto. Le dichiarazioni di Hemetti sulla base navale russa sono il primo chiaro supporto dell'esercito sudanese al Centro di supporto logistico per la Marina russa che dovrà sorgere a Port Sudan. In precedenza, i funzionari sudanesi avevano più volte ripetuto che l'accordo era in fase di revisione. (Res)