- Il "regime di Kiev" ha perso la capacità di governare l'Ucraina, nella maggior parte delle città i battaglioni di ultranazionalisti e "nazisti" si stanno scatenando. Lo ha dichiarato il capo del Centro nazionale per il controllo della difesa russo, Mikhail Mizintsev, aggiungendo che le amministrazioni statali e locali non sono in grado di risolvere questioni elementari di natura sociale e interna. "Nella maggior parte delle città e dei villaggi stanno imperversando battaglioni nazionali della cosiddetta difesa territoriale, ma in realtà sono nazisti e mercenari, terroristi e banditi, compresi quelli di origine straniera", ha precisato Mizintsev. Allo stesso tempo, secondo lui, l'unica cosa che il governo ucraino è riuscito a fare in modo più o meno organizzato è stata quella di distribuire in modo incontrollato armi leggere e munizioni a tutti i gruppi radicali, senza alcuna restrizione. (Rum)