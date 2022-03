Ucraina: Consiglio diritti umani Onu, via libera a commissione inchiesta su possibili violazioni Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha approvato la risoluzione che dispone l'apertura di una commissione internazionale di inchiesta su possibili violazioni compiute durante l'invasione della Russia in Ucraina. Il testo è passato con il voto favorevole di 32 delegazioni, due contrari (la Federazione Russa e l'Eritrea) e 13 astensioni, tra cui la Cina, l'India, Cuba e il Venezuela. Il via libera arriva due giorni dopo che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva approvato, con con larga maggioranza, una risoluzione di condanna dell'azione del Cremlino e la ritirata delle truppe russe dall'Ucraina. (Res)