Ucraina: Zaia, rivedere nome sanitarie e lavorative per i profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Già in questi primi giorni abbiamo capito i problemi che ci sono tra i profughi: sanitari, di documenti e disponibilità di denaro. Per gli spostamenti interni degli ucraini che non hanno il Super green pass abbiamo proposto di far fare un tampone in partenza e in arrivo, da punto a punto. Venga superato il decreto flussi per poter consentire loro di lavorare”. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera.(Rev)