Energia: Spagna, nel 2021 Naturgy ha aumentato produzione rinnovabili del 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 Naturgy ha contribuito con 7.622 gigawattora di elettricità rinnovabile al sistema elettrico spagnolo, il 18 per cento in più rispetto all'anno precedente, attraverso una capacità installata "verde" di oltre 4 megawatt. Come riferito in un comunicato, l'azienda ha 123 impianti di generazione rinnovabile che hanno prodotto energia equivalente al consumo annuale di elettricità di più di 2,2 milioni di case. Grazie all'energia prodotta da questi impianti, durante l'anno passato è riuscita a sostituire l'uso di altre fonti di generazione elettrica convenzionale, contribuendo a ridurre le emissioni di gas inquinanti e gas serra di quasi 4,3 milioni di tonnellate. Queste emissioni evitate equivalgono a togliere più di 1,8 milioni di auto dalle strade. Da gennaio ad ottobre 2021, l'azienda si è aggiudicata un totale di 235 megawatt di progetti eolici e 221 megawatt di progetti solari nel quadro delle aste rinnovabili indetta dal governo spagnolo. Durante lo scorso anno, il totale degli investimenti per la costruzione di nuove capacità rinnovabili è stato di 579 milioni di euro e sono stati fatti in Spagna (213 milioni), Australia (328 milioni) e America Latina (38 milioni). (Spm)