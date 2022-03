Torino: domani concerto per la pace in Ucraina al Conservatorio Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani il concerto per la pace in Ucraina al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. L'evento sarà svolto in collaborazione con il Sermig e promosso da tutte le principali istituzioni politiche e accademiche del Piemontesi. In occasione del concerto il Sermig allestirà in piazza Bodoni un punto raccolta di beni alimentari e materiale sanitario da destinare alla popolazione dell'Ucraina colpita dalla guerra. (Rpi)