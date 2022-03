Fisco: Capone (Ugl) su catasto, no nuove tasse su casa, sostenere classe media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "E' sconcertante l'insistenza del governo sull'aggiornamento degli estimi catastali, una riforma che equivale di fatto all'imposizione di una nuova tassa patrimoniale. Come rilevano i dati Istat, l'80 per cento degli italiani possiede una casa di proprietà. Colpire gli immobili significa danneggiare la classe media e bassa del Paese considerato che la legge delega in discussione interessa 39 milioni di persone e 66 milioni di immobili. Aumentare le tasse sul tradizionale bene rifugio degli italiani, con i costi dell'energia alle stelle e un'inflazione record, mentre la pandemia fa ancora paura e alle porte dell'Europa infuria una nuova guerra, è incomprensibile e surreale. A tal proposito, come sindacato Ugl, ci opporremo con tutte le forze all'aumento della pressione fiscale a danno dei contribuenti. Auspichiamo, pertanto, che si possa arrivare ad una soluzione di compromesso per una riforma all'insegna dell'equità e della giustizia sociale, a tutela del patrimonio immobiliare e del risparmio degli italiani". Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl.(Com)