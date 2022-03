Cultura: Cinema e Immagini per la Scuola, al via i bandi da 54 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, il cinema torna protagonista sui banchi di scuola con la pubblicazione dei tre bandi relativi al terzo Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola che stanzia 54 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023. Obiettivo: potenziare il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado. "Con il Piano Nazionale Cinema e Immagini, la storia del cinema e del linguaggio audiovisivo entrano sempre più a pieno titolo nell'offerta formativa scolastica come strumenti educativi, ma anche come mezzi da utilizzare nei percorsi curriculari", ha spiegato il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni durante la conferenza stampa convocata nella mattinata di oggi per annunciare la pubblicazione dei tre bandi sulla piattaforma web www.cinemaperlascuola.it che sarà aperta il prossimo 14 marzo. "Lo scopo a cui abbiamo lavorato – ha sottolineato Borgonzoni – è quello di avvicinare i giovani alla cultura, stimolando le loro competenze di lettura e decodifica di un linguaggio, quello cinematografico, attraverso cui guardare il mondo. Fornire ai ragazzi strumenti per accedere a un patrimonio che, da sempre, tutti ci invidiano, è un dovere delle istituzioni, perché rappresenta la volontà di sostenere il loro sviluppo personale, aiutandoli ad intraprendere strade professionali nuove. Un modo di porre le premesse per la crescita di un Paese, il nostro, con lo sguardo ben rivolto al futuro". (segue) (Com)