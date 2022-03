Cultura: Cinema e Immagini per la Scuola, al via i bandi da 54 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano è frutto della Legge Cinema del 2016 che si propone l'obiettivo di facilitare l'apprendimento delle materie inerenti il cinema e di potenziare le competenze a riguardo di studentesse e studenti, affinché acquisiscano strumenti adatti a padroneggiarne le tecniche e i media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, in sinergia con i professionisti del settore. In attuazione della Legge Cinema, l'agosto scorso i Ministeri della Cultura e dell'Istruzione hanno firmato un Protocollo di intesa della durata triennale che destina risorse pari ad almeno 12 milioni di euro l'anno. Ai 36 milioni previsti per il triennio si aggiungono le dotazioni finanziarie non impegnate nel biennio precedente causa Covid. "Il cinema e l'Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza nazionale", "Il cinema e l'Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale" e "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione": sono i tre bandi attivati per la realizzazione delle attività previste dal Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e disciplinano diverse macro aree di intervento. Tra le finalità che si prefiggono, si segnalano in particolare il sostegno a progetti scolastici di formazione e alfabetizzazione, attività di laboratorio e produzione di audiovisivi, ma anche di serious games, opere di animazione e prodotti multimediali. (segue) (Com)