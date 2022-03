Cultura: Cinema e Immagini per la Scuola, al via i bandi da 54 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i bandi mirano a promuovere l'acquisizione di competenze cinematografiche negli insegnanti, predisponendo piani di formazione dei docenti. Riceveranno particolare impulso anche progetti di educazione all'immagine e di fruizione cinematografica e audiovisiva, sempre a favore di studenti e docenti, svolti da enti e/o sale cinematografiche così come iniziative di promozione e comunicazione. "Una scuola moderna e al passo con i tempi deve aprirsi sempre di più all'interdisciplinarietà e alla contaminazione tra diversi linguaggi, che contribuiscono a moltiplicare gli strumenti in mano ai nostri ragazzi per comprendere la realtà che li circonda. Iniziative come questa possono accrescere la consapevolezza dei giovani sull'uso corretto dei dispositivi audiovisivi e rappresentano anche un'opportunità di scoprire un talento, una vocazione che li possa aiutare a individuare il percorso didattico e formativo più adatto a loro. Il fatto che si riparta con i bandi dopo la tempesta pandemica è un altro segnale che, fortunatamente, ci stiamo lasciando alle spalle la fase emergenziale", ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione Rossano Sasso. (Com)