Etiopia: Sereni a “Nova”, Italia porta di accesso privilegiata dell’Ue

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- L’Etiopia “non ha interesse ad avere relazioni solo con alcune potenze”, in primis la Cina, ma intende mantenere relazioni positive con l’Unione europea, e considera per questo l’Italia “la porta di accesso privilegiata” dell’Ue. Lo ha dichiarato la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” al termine della sua missione di tre giorni in Etiopia, la sua prima visita in Africa e la prima dall’inizio della pandemia di Covid-19 di una rappresentante delle autorità italiane nel Paese. “L’Etiopia è un Paese molto importante per l’intera regione del Corno d’Africa, la cui stabilità e pace è essenziale in un’area già percorsa e attraversata da altre tensioni, per questo l’Italia vi è impegnata fino in fondo senza caricare la croce solo da una parte o sull’altra: questo ci ha dato credito nei confronti del governo etiope”, ha affermato Sereni, sottolineando la posizione “bilanciata e molto equilibrata” che l’Italia ha sempre avuto fin dall’inizio del conflitto nel Tigrè, posizione che ha consentito al governo italiano di dialogare con l’Etiopia anche nei momenti più critici. (segue) (Res)