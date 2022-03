Etiopia: Sereni a “Nova”, Italia porta di accesso privilegiata dell’Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interesse etiope a mantenere un rapporto solido con l’Europa, secondo la viceministra, è confermato dalla partecipazione del primo ministro Abiy Ahmed al recente vertice Ue-Ua di Bruxelles, a margine del quale la commissaria europea per lo Sviluppo, Jutta Urpilainen, ha organizzato un incontro sull’Iniziativa Ue sul Corno d'Africa al quale ha preso parte la stessa Sereni. “Ciò testimonia un’evidente voglia del governo etiope di avere relazioni che non siano schiacciate sulla presenza della Cina, che certamente è presente nel Paese ma che non può e non deve essere l’unica”, ha aggiunto. L'Ucraina è in questo momento al centro dell'attenzione mondiale, tuttavia non possiamo dimenticarci che in Etiopia è in corso da quasi un anno e mezzo un sanguinoso conflitto che ha causato numerose vittime civili. Gli ultimi sviluppi del conflitto, tuttavia, sembrerebbero far intravedere uno spiraglio in vista di un possibile avvio di colloqui di pace che portino ad un effettivo cessate il fuoco. “Qualche importante segnale c’è stato. Il governo etiope ha scelto di non avanzare militarmente nel Tigrè dopo aver respinto l’offensiva del Tplf (Fronte di liberazione del popolo del Tigrè) verso Addis Abeba: si tratta di un’iniziativa politica che noi abbiamo apprezzato. Questo non significa che ci sia stato un cessate il fuoco totale, sappiamo che ci sono ancora degli scontri nelle regioni di Afar e Amhara e noi chiediamo la cessazione totale delle ostilità”, ha osservato Sereni. (segue) (Res)