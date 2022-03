Etiopia: Sereni a “Nova”, Italia porta di accesso privilegiata dell’Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro elemento rilevante che lascia ben sperare è che il governo di Addis Abeba ha scelto di avviare un dialogo di riconciliazione nazionale formando una commissione a cui partecipano attori diversi della comunità etiope. “Questo dialogo deve essere pienamente inclusivo, sappiamo che non tutte componenti sono presenti e noi abbiamo ribadito che, perché sia efficace, il dialogo deve essere pienamente inclusivo”, ha chiarito la viceministra. “Altra questione positiva è che il governo ha deciso la fine dello stato di emergenza e sono stati liberati alcuni prigionieri politici; è stata inoltre costituita una task force ministeriale per indagare sulle atrocità commesse durante la guerra da tutte le parti e che hanno colpito particolarmente donne e bambini”. Alla luce di ciò, “il messaggio che abbiamo ricavato è che il conflitto è in una situazione decrescente, non c’è ancora un cessate il fuoco ma una diminuzione degli scontri e sono ripresi i voli umanitari della Croce Rossa e delle Nazioni Unite. Noi abbiamo contribuito con risorse di emergenza della Cooperazione italiana ai voli umanitari però non è stato ancora possibile effettuate trasporti umanitari via terra, per questo abbiamo insistito con le autorità etiopi per vedere se e quando possibile aprire corridoi umanitari. Il dialogo è stato proficuo, sono stati registrati passi avanti ma non possiamo dire che si ancora tutto risolto, quindi occorre continuare a cercare canali di dialogo – se possibile formali, informali se non è possibile - per far fermare davvero il conflitto e far arrivare gli aiuti”, ha proseguito Sereni. (segue) (Res)