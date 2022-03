Etiopia: Sereni a “Nova”, Italia porta di accesso privilegiata dell’Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della tre giorni in Etiopia, Sereni ha avuto una serie di colloqui con le massime autorità etiopi, tra cui la presidente della Repubblica, Sahle Work Zewde, nonché con i rappresentanti dell’Unione africana, ai quali è stato ribadito il forte interesse per un Paese considerato prioritario per la Cooperazione italiana. “Abbiamo scelto l’Etiopia per diverse ragioni: possiamo vantare una lunga storia di relazioni politiche, culturali, economiche e di cooperazione con il Paese, e negli ultimi anni abbiamo mantenuto una postura equilibrata e bilanciata, scegliendo ad esempio di non evacuare le nostre Ong. In Etiopia abbiamo un Sistema Paese molto radicato e nel corso della mia visita ho potuto riscontrare che questa presenza è apprezzata”, ha osservato la viceministra, che nel corso della missione ha anche firmato con il ministro delle Finanze, Ahmed Shide, un accordo che serve a sbloccare i progetti di cooperazione sospesi durante la fase più acuta del conflitto. “L’Etiopia è il Paese africano che riceve più risorse dall’Italia, e attualmente sono in corso più di 60 progetti di sviluppo in vari settori: agricoltura, sanità, educazione e formazione professionale. Ho avuto modo di vedere alcune realtà molto importanti portate avanti dall’Aics (Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo), ho visitato dei centri fantastici e ho visitato i cluster per la lavorazione della pelle dove lavorano soprattutto donne molto giovani e creative. Ho visitato anche due centri dei Salesiani dove si fa formazione professionale, tra cui una stamperia finanziata dal 2017 con le risorse Aics e che oggi è pienamente autosufficiente, lavorando per tutte le diocesi e parrocchie cattoliche del Paese. C’è una base solida per fare anche altri progetti, e stiamo discutendo il programma per il 2022 che sarà focalizzato sui settori legati all’emergenza (sanità, Wash) e sull’agribusiness”, ha concluso Sereni. (Res)