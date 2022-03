Ucraina: De Petris (Leu), sfiorata catastrofe biblica, subito iniziativa diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da vent’anni, con professionalità, fornisce notizie di politica ed economia, in ambito nazionale ed internazionale" Loredana De Petris

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- "Stanotte il mondo ha sfiorato una catastrofe biblica, senza precedenti nella storia dell'umanità. Se la centrale nucleare di Zaporizhzhia, con i suoi 6 reattori, fosse esplosa, il disastro sarebbe stato incommensurabilmente, più grave di quello di Chernobyl che aveva un solo reattore. Cosa ci vuole di più per capire che bisogna fermare subita questa follia?". Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris, che aggiunge: "Parallelamente alle sanzioni decise in risposta all'aggressione russa, bisogna saper avviare subito, immediatamente, una grande iniziativa diplomatica che è compito dell'Europa impostare con gli obiettivi di arrivare subito al cessate il fuoco e di sostituire le armi con il negoziato. Non c'è altra via per evitare che si ripresenti il rischio di catastrofe che stanotte abbiamo evitato per un soffio". (Rin)