Sport: Emilia-Romagna, oltre 100 appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale

18 ottobre 2021

- Sarà un 2022 all'insegna del grande sport. La Formula Uno, con il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che ritorna per il terzo anno consecutivo a Imola dopo 14 anni di assenza. La Moto Gp, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico, circuito 'Marco Simoncelli'. Le due tappe del Giro d'Italia maschile e le due del Giro d'Italia femminile. Ironman, la competizione degli atleti di acciaio. Lo ha reso noto la Regione Emilia-Romagna. "Continuiamo a investire sullo sport come strumento di crescita e sviluppo del territorio - ha sottolineato il presidente Bonaccini - Una scelta che si sta dimostrando davvero quella giusta. Lo dicono i fatti, lo dice la reputazione che l'Emilia-Romagna si sta conquistando come regione in grado di ospitare e di organizzare grandi eventi internazionali grazie anche una rete di strutture ricettive e a una offerta di servizi di alta qualità. Un risultato che non avremmo mai potuto raggiungere senza la collaborazione degli Enti locali, delle Federazioni e di tante associazioni sportive, ai quali va il nostro grazie, e di tutto il territorio". "Ma il nostro investimento non si ferma qui - ha continuato il presidente della Regione - perché lo sport deve essere un'opportunità alla portata di tutti. E lo facciamo sostenendo la pratica di base, qualificando la rete di impianti, dando una mano, con ristori e contributi, in questa fase così difficile legata alla pandemia, agli operatori del settore, certamente uno dei più penalizzati. Ora l'auspicio è che si possa davvero voltare pagina e che lo sport, questa straordinaria occasione di incontro e di condivisione tra le persone, possa davvero essere uno dei simboli di questa ripartenza." (Ren)