Roma: spaccio in associazione culturale via degli Aurunci, spazi chiusi per 30 giorni

- È stata disposta dal Questore di Roma, con provvedimento ai sensi dell'articolo art. 100 Tulps, la sospensione temporanea della licenza per 30 giorni di un'associazione culturale sita in via degli Aurunci. Nel mese scorso, nell'ambito di un servizio di contrasto al fenomeno della malamovida, personale del commissariato San Lorenzo, aveva proceduto al sequestro penale dell'associazione culturale all'interno della quale era stata accertata un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)