Romania: 173 mila cittadini ucraini arrivati nel Paese dall'inizio del conflitto

- Ad oggi sono 172.935 i cittadini ucraini entrati in Romania dall'inizio dell'invasione russa, di cui 1.897 hanno chiesto asilo. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno romeno, Lucian Bode in una dichiarazione alla stampa a seguito di una riunione della task force per gestire la situazione generata dall'aggressione militare russa in Ucraina. "Durante l'incontro convocato dal primo ministro, ho presentato un'informazione sul transito ai confini di Stato con l'Ucraina. In totale, i cittadini ucraini entrati in Romania sono 172.935; di questi, 114.829 hanno scelto di lasciare il Paese. Pertanto, ci sono attualmente 58.106 cittadini ucraini sul territorio della Romania. Inoltre, 1.897 cittadini ucraini hanno fatto domanda di asilo in Romania. Ci sono 250 cittadini ucraini nei nostri 6 centri di asilo", ha detto Bode. (Rob)