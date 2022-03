Roma: controlli in attività commerciali a Testaccio, 2 ristoranti multati per carenze igieniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di tutta la mattinata di ieri, i carabinieri della stazione Roma Aventino, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno eseguito una serie di controlli presso le attività commerciali nel quartiere Testaccio. Ad esito degli accertamenti, i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un ristorante, per complessivi euro 3.000, per la mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p., per la mancanza delle schede dei prodotti alimentari nei frigoriferi e per la scarsa pulizia del locale magazzino, nonché la proprietaria di un ristorante, per la somma di 1.000 euro, per carenze igienico-sanitarie nella cucina. (Rer)