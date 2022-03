© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Repubblica Ceca ieri sono arrivati 8.400 profughi dall’Ucraina. Lo ha reso noto una portavoce delle forze dell’ordine all’agenzia di stampa “Ctk”. In totale in territorio ceco, che non è direttamente confinante con l’Ucraina, sono arrivate 33 mila persone da quando è cominciata l’invasione russa. (Vap)