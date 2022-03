Ucraina: Fornaro (Leu), attacco centrale nucleare passo verso il baratro, Ue chieda cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia "è un nuovo passo verso il baratro". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Si è rischiato - aggiunge - un disastro dalle proporzioni continentali con conseguenze potenzialmente nefaste per milioni di persone. L'Unione europea riprenda con forza e determinazione un'iniziativa diplomatica per arrivare ad un cessate il fuoco in tempi rapidi e prima che succeda l'irreparabile. L'intera comunità internazionale - sottolinea Fornaro - non può chiamarsi fuori da un conflitto che ogni giorno che passa rischia di diventare ingovernabile. È ora di agire e in fretta, tutti, ognuno per la sua parte, prima che sia troppo tardi", conclude.(Rin)