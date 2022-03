Ucraina: ministro Esteri ceco condanna attacco a centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca condanna l’attacco della Federazione Russa alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jan Lipavsky. Il capo della diplomazia ceca ha qualificato l’attacco come “folle, irresponsabile e pericoloso”. “La fuoriuscita di radiazioni pone un pericolo per tutta l’Europa. L’aggressione russa deve fermarsi ora”, ha scritto Lipavsky in un messaggio su Twitter. (Vap)