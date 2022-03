Fisco: Cattaneo (FI), con riforma catasto potenziale aumento del 125 per cento su Imu seconde case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la revisione degli estimi catastali "hanno armato i missili in attesa di poterli scagliare al momento opportuno sulle famiglie italiane. Secondo alcune stime attendibili l'Imu sulle seconde case potrebbe aumentare in media del 125 per cento". Lo scrive, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. "Potrebbero esserci - prosegue - implicazioni anche sul calcolo Isee, perché la prima casa subirebbe aumenti percentuali in media del 300 per cento. Con punte del 600 per cento a Palermo e 450 a Catanzaro. Questo significa che molte famiglie, soprattutto al Sud, in futuro non potrebbero più godere delle agevolazioni calcolate tramite Isee, perché questo sarà più alto. Insomma - sottolinea il deputato azzurro - i numeri non mentono. La sinistra e il governo intestardendosi su una riforma del catasto così fatta hanno preparato, di fatto, il terreno ad aumenti di tasse e minori agevolazioni soprattutto per le famiglie del Meridione. Ecco perché Forza Italia ha votato contro e ha provato fino all'ultimo una mediazione che avrebbe evitato la spaccatura della maggioranza ma soprattutto meno tasse per gli italiani. Ciò che ci differenzia dalla sinistra - conclude - sta proprio in questo: loro ritengono che in Italia ci sia una sottotassazione della casa, pertanto ogni occasione è buona per imporre nuove gabelle; noi, invece, pensiamo che il bene di rifugio per eccellenza degli italiani – la casa – non debba essere tassato più di quanto non so sia adesso". (Com)