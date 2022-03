Libia: Williams (Onu), formare amministrazioni rivali non risolverà crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione alla crisi in Libia “non sta nel formare amministrazioni rivali”, ma in un "percorso consensuale" che garantisca l'unità e la stabilità del Paese. Lo ha detto oggi Stephanie Williams, consigliera speciale per la Libia del segretario generale delle Nazioni Unite, in un messaggio su Twitter. “Sottolineo ancora l'importanza fondamentale di preservare la sicurezza e la stabilità e di astenersi da tutti gli atti di escalation, intimidazione, rapimento, provocazione e violenza. La soluzione alla crisi libica non sta nel formare amministrazioni rivali e transizioni perenni. I libici devono concordare un percorso consensuale che dia la priorità alla conservazione dell'unità e della stabilità del Paese”, ha detto Williams. (Lit)