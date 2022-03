Ucraina: interrotte spedizioni di grano verso Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, 120 mila tonnellate di grano dirette verso l'Egitto sono bloccate in diversi porti. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti dell'Egitto in una nota ufficiale poi ripresa dai media locali, aggiungendo che, dall'inizio del conflitto, un solo carico di grano - da 42mila tonnellate - ha raggiunto i porti egiziani, mentre non si hanno notizie di altre 300 mila tonnellate, acquistate dal Cairo da Mosca e Kiev. Il ministero ha anche rivelato che le riserve strategiche di grano del Paese delle piramidi sono state stimate sufficienti per un periodo di circa quattro mesi, mentre il grano prodotto localmente, stimato intorno alle quattro milioni di tonnellate, permetterebbe di soddisfare il fabbisogno alimentare del Paese fino alla fine del 2022.(Cae)