Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, "sciocchezze" di Pompeo su Taiwan non porteranno a nulla

- L'ex segretario di Stato Usa Mike Pompeo "è un ex politico con credibilità in bancarotta e le sciocchezze (che dice) non porteranno a nulla". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa quotidiana. Le parole del portavoce seguono l'appello rivolto oggi da Pompeo al governo statunitense, che dovrebbe riconoscere immediatamente Taiwan come "Paese libero e sovrano". "È imperativo cambiare 50 anni di ambiguità", ha affermato Pompeo da Taipei, riferendosi alla politica di ambiguità strategica che il governo degli Stati Uniti ha adottato nel corso dei decenni riguardo alla controversa questione dello status di Taiwan. Anche se il governo Usa dovrebbe mantenere i suoi impegni con la Cina, "il riconoscimento diplomatico di 23 milioni di persone amanti della libertà e del suo governo liberale e democraticamente eletto non può più essere né ignorato né evitato", ha sottolineato l'ex funzionario. Pompeo si è recato a Taiwan il 2 marzo scorso e concluderà la sua visita domani, 5 marzo.(Cip)