Difesa: Gagliardi (CI), necessario aumentare spesa militare italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Bene il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che sottolinea l'esigenza di aumentare la spesa militare italiana, esigenza per troppo tempo sottovalutata da chi ci ha governato in passato. Credo sia fondamentale che una forza armata come la nostra, multiruolo e sempre piu' impegnata in scenari difficili, anche in compiti di peacekeeping in ambiti internazionali, meriti di essere sostenuta sia nell'ambito della ricerca delle nostre aziende del settore difesa, che sono un orgoglio tricolore nel mondo per la qualità e la tecnologia avanzata dei loro prodotti, che come contributi per i nostri militari sempre efficienti e preparati". Lo dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi. "A tal proposito ho depositato un emendamento al decreto legge Ucraina in cui chiedo che a decorrere da questo anno le risorse finanziarie stanziate per la spesa annuale complessiva del settore difesa, come comprensiva dei contributi messi a disposizione del Ministero della Difesa e della quota effettivamente destinata alle forze armate, non siano inferiori al 3,5 per cento del totale del bilancio finale dello Stato - continua la parlamentare -. Spero che la tragica crisi in Ucraina si risolva quanto prima senza piu' spargimenti di sangue innocente e, allo stesso tempo, serva ad aiutarci a riflettere che l'Italia non può trovarsi impreparata davanti al prossimo cambiamento degli equilibri strategici dei grandi blocchi internazionali". (Com)