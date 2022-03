Piemonte: assessore Agricoltura su siccità, previsti nuovi bacini accumulo idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte sta vivendo un momento critico dovuto alla mancanza di precipitazioni, che sta coinvolgendo pesantemente il comparto agricolo e, se la siccità si protrae, potrebbero rendersi necessari interventi di tipo irriguo per il grano. È nostra intenzione avviare una riforma della governance del sistema irriguo per ridurre la frammentazione degli interventi e provvedere a nuovi regolamenti attraverso un confronto con i soggetti interessati. Lo ha annunciato l'assessore all'Agricoltura del Piemonte Marco Protopapa in commissione congiunta Agricoltura e Ambiente, commentando l'emergenza siccità nella Regione. (segue) (Rpi)