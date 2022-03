Cina: ministero Industria, società minerarie mantengano prezzi delle terre rare "ragionevoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società cinesi di estrazione e lavorazione delle terre rare devono mantenere i prezzi entro un "intervallo ragionevole" e garantire la stabilità delle catene d'approvvigionamento per raffreddare il mercato. Lo si legge in una dichiarazione rilasciata oggi dal ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione della Cina, che ha invitato i principali colossi nazionali, tra cui China Rare Earth Group, China Northern Rare Earth Group e Shenghe Resources, a prevenire la speculazione nel settore e ad assumere un ruolo guida nel meccanismo di determinazione dei prezzi. Con circa il 60 per cento della capacità produttiva mondiale, la Cina detiene attualmente il monopolio delle terre rare, un prezioso gruppo di 17 minerali utilizzati nell'elettronica di consumo e nelle attrezzature militari. (segue) (Cip)